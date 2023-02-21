Иванова (Романова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1898
Дата смерти23.01.1990
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1898
Отец: Романов Павел
Мать: Романова Прасковья
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1928
Сын: Иванов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
деревня Новосельцы, Вяземский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Смерть
23.01.1990
Причина смерти: Мерцательная аритмия
Похороны
Неизвестно