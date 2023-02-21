Иванова (Романова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Романова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1898

Дата смерти

23.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1898

Отец: Романов Павел

Мать: Романова Прасковья

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Иванов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
20.12.1928

Сын: Иванов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

деревня Новосельцы, Вяземский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Смерть
23.01.1990
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: Мерцательная аритмия
Похороны
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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