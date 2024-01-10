Гюльджамяль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Магира
Отец ребёнка: Сюняев (абузов) Мухамеджан
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Абузова Ханифя
Отец ребёнка: Сюняев (абузов) Мухамеджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абузов ?
Отец ребёнка: Сюняев (абузов) Мухамеджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абузов ?
Отец ребёнка: Сюняев (абузов) Мухамеджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абукова Загидя
Отец ребёнка: Сюняев (абузов) Мухамеджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акчурина Лятифя Мухамеджановна
Отец ребёнка: Сюняев (абузов) Мухамеджан
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Темников