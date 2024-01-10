Гюльджамяль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гюльджамяль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Магира

Отец ребёнка: Сюняев (абузов) Мухамеджан

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Абузова Ханифя

Отец ребёнка: Сюняев (абузов) Мухамеджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абузов ?

Отец ребёнка: Сюняев (абузов) Мухамеджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абузов ?

Отец ребёнка: Сюняев (абузов) Мухамеджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абукова Загидя

Отец ребёнка: Сюняев (абузов) Мухамеджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акчурина Лятифя Мухамеджановна

Отец ребёнка: Сюняев (абузов) Мухамеджан

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюняев (абузов) Мухамеджан

Смерть
1941
Темников
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