Сапронов Фёдор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.191
Сын: Cапронов Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1918
Сын: Сапронов Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Сапронова Марфа Андреевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Сапронова Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Сапронова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
06.02.1938
Сын: Сапронов Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Сапронова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сапронова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапронова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Сапронова Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно