Сапронов Фёдор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапронов Фёдор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.191

Сын: Cапронов Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1918

Сын: Сапронов Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Сапронова Марфа Андреевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Сапронова Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Сапронова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
06.02.1938

Сын: Сапронов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Сапронова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапронов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Сапронова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапронова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Сапронова Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапронова Марфа Андреевна

Смерть
Неизвестно
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