Смирнов Александр Петрович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения05.10.1825
Дата смерти27.02.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1825
Костромская губерния
Место жительства
С 1854
Никитино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
По 1854
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.02.1885
Место жительства
По 1885