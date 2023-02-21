Смирнов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Александр Петрович

Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

05.10.1825

Дата смерти

27.02.1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1825
Костромская губерния
Место жительства
С 1854
Никитино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
По 1854
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.02.1885
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
По 1885
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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