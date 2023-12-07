Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Петр Анциферов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Трофим Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Романовна
Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно