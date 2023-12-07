Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Петрович

Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1681 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Петр Анциферов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Трофим Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Романовна

Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close