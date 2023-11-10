Фрейдлин Эдуард Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фрейдлина Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
29.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фрейдлина Вера Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно