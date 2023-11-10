Фрейдлин Эдуард Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейдлин Эдуард Яковлевич

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фрейдлина Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
29.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фрейдлина Вера Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрейдлина Вера Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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