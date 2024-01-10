Хаернися
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
18.12.1918
Дочь: Жалялова Сафура Исмаил Кызы
Отец ребёнка: Исмаил
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно