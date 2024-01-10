Хаернися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаернися

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
18.12.1918

Дочь: Жалялова Сафура Исмаил Кызы

Отец ребёнка: Исмаил

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно
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