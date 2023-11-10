Кандюкина (Кириллова) Галина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКандюкина (Кириллова) Галина Геннадьевна

Кандюкина (Кириллова) Галина Геннадьевна

avatar

Место рождения

Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

21.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1959

Отец: Кириллов Геннадий Никифорович

Мать: Кириллова Мария Егоровна

Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
25.09.1982

Муж: Кандюкин Алексей Николаевич

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.11.1983

Сын: Кандюкин Денис Алексеевич

Отец ребёнка: Кандюкин Алексей Николаевич

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Кстовская районная больница N1
Рождение ребёнка
27.08.1987

Сын: Кандюкин Станислав

Отец ребёнка: Кандюкин Алексей Николаевич

Большая Ельня, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close