Соколов Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Мария
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Воспаление легких