Соколов Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Дмитрий Григорьевич

Соколов Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.09.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1898

Отец: Соколов Григорий Васильевич

Мать: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Мария

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Воспаление легких
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close