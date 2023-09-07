Субботина Анастасия (Настасья) Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1857 ст.
жених - сельский Князей Голицыных крестьянин, 22 года, 1 браком, правосл. невеста - дер. Любимовой Княгини Бутеро-Родали крестьянская девица 18 лет, 1 браком, правосл Источник: ГАПК (ППК) Ф 719 Оп 1 Д... Показать все
Рождение ребёнка
30.?.1865 ст.
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Субботин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1870 ст.
Сын: Субботин Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Субботин Никифор Иванович
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Источник: ГАПК АП Ф 412 Оп 1 Д 134 стр 14 № 23м
Смерть
Неизвестно