Субботина Анастасия (Настасья) Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Анастасия (Настасья) Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1857 ст.

Муж: Субботин Никифор Иванович

жених - сельский Князей Голицыных крестьянин, 22 года, 1 браком, правосл. невеста - дер. Любимовой Княгини Бутеро-Родали крестьянская девица 18 лет, 1 браком, правосл Источник: ГАПК (ППК) Ф 719 Оп 1 Д... Показать все
Рождение ребёнка
30.?.1865 ст.

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Субботин Никифор Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1870 ст.

Сын: Субботин Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Субботин Никифор Иванович

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Источник: ГАПК АП Ф 412 Оп 1 Д 134 стр 14 № 23м
Смерть
Неизвестно
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