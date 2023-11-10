Подлесная Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
02.09.1945
Дочь: Бездетко Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Бездетко Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1950
Дочь: Бездетко Лариса Фёдоровна
Отец ребёнка: Бездетко Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область