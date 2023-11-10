Подлесная Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодлесная Александра Григорьевна

Подлесная Александра Григорьевна

Место рождения

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Подлесный Григорий Владимирович

Мать: Подлесная Анастасия

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1945

Дочь: Бездетко Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Бездетко Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
25.02.1950

Дочь: Бездетко Лариса Фёдоровна

Отец ребёнка: Бездетко Фёдор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бездетко Фёдор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бездетко Фёдор Васильевич

Смерть
2001
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close