Жаринова Агафья Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаринова Агафья Лукьянова

Место рождения

Красная Деревня, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Деревня, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Степанида Гаврилова

Отец ребёнка: Жаринов Гаврила Филиппов

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1781

Сын: Жаринов Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Жаринов Гаврила Филиппов

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1785

Сын: Жаринов Илья Гаврилов

Отец ребёнка: Жаринов Гаврила Филиппов

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1788

Сын: Жаринов Михей Гаврилов

Отец ребёнка: Жаринов Гаврила Филиппов

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Жаринов Гаврила Филиппов

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Жаринов Гаврила Филиппов

Львово, Тульская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаринов Гаврила Филиппов

Смерть
Неизвестно
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