Жаринова Агафья Лукьянова
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Степанида Гаврилова
Отец ребёнка: Жаринов Гаврила Филиппов
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Жаринов Гаврила Филиппов
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Жаринов Гаврила Филиппов
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Жаринов Гаврила Филиппов
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Жаринов Гаврила Филиппов
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Жаринов Гаврила Филиппов
Львово, Тульская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно