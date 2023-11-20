Перепека Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.?
Отец: Перепека Михаил Николаевич
Мать: Перепека Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепека Виталий Александрович
Мать ребёнка: Перепека Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепека Александр Александрович
Мать ребёнка: Перепека Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перепека Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушнарев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана