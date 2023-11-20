Перепека Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепека Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.?

Отец: Перепека Михаил Николаевич

Мать: Перепека Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепека Виталий Александрович

Мать ребёнка: Перепека Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепека Александр Александрович

Мать ребёнка: Перепека Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепека Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушнарев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

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