Матвеева Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1914
Новая Сотня, Острогожский уезд, Воронежская губерния
ГАВО(фонд 331 оп.9,д.187,стр126) Новая Сотня
Место жительства
1914
Задонск, Задонский муниципальный район, Липецкая область
ГАВО(фонд 331 оп.9,д.187,стр126) Новая Сотня
Смерть
Неизвестно