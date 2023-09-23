Матвеева Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1914

Муж: Козловский Александр Владимирович

Новая Сотня, Острогожский уезд, Воронежская губерния
ГАВО(фонд 331 оп.9,д.187,стр126) Новая Сотня
Место жительства
1914
Задонск, Задонский муниципальный район, Липецкая область
ГАВО(фонд 331 оп.9,д.187,стр126) Новая Сотня
Смерть
Неизвестно
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