Кайсаров Петр Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайсаров Петр Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кайсаров Евдоким Иванович

Мать: Кайсарова Агафия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вадим

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глеб

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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