Кайсаров Петр Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кайсаров Евдоким Иванович
Мать: Кайсарова Агафия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вадим
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глеб
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно