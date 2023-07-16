Калистратова (Голикова-Голякова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1914
Дата смерти?.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1914
Рождение ребёнка
02.11.1936
Сын: Калистратов Альберт Анатольевич
Отец ребёнка: Калистратов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Кузьмина Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Калистратов Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1989