Калистратова (Голикова-Голякова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калистратова (Голикова-Голякова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1914

Дата смерти

?.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

JK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1914

Отец: Голяков Андрей Андреевич

Мать: Голякова Евдокия Иоакимовна

Рождение ребёнка
02.11.1936

Сын: Калистратов Альберт Анатольевич

Отец ребёнка: Калистратов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Кузьмина Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Калистратов Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калистратов Анатолий Александрович

Смерть
?.04.1989
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