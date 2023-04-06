Гринченко Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1987
Сын: Гринченко Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: Гринченко Виктория Александровна
Рождение ребёнка
08.07.1989
Сын: Гринченко Антон Сергеевич
Мать ребёнка: Гринченко Виктория Александровна
Бракосочетание
Неизвестно