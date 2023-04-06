Гринченко Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринченко Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1987

Сын: Гринченко Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Гринченко Виктория Александровна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
08.07.1989

Сын: Гринченко Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Гринченко Виктория Александровна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринченко Виктория Александровна

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