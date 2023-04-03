Соев Леонид сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соев Дмитрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Разбирал, разбивал танки. Тяжелая физическая работа, грохот.... (из восп. Смирновой Валентины)
Место жительства
Неизвестно
Красное село, Санкт-Петербург
3к. квартира, он там жил с женой и с дочками
Смерть
Неизвестно