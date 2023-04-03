Соев Леонид сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соев Леонид сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соев Дмитрий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Разбирал, разбивал танки. Тяжелая физическая работа, грохот.... (из восп. Смирновой Валентины)
Место жительства
Неизвестно
Красное село, Санкт-Петербург
3к. квартира, он там жил с женой и с дочками
Смерть
Неизвестно
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