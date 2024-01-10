Мухамадшарипова 1Ая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубра Тимербаевна
Отец ребёнка: Мухамадшарипов Тимербай
Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Кузгово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Кузгово,Башкортостан, Россия