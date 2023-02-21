Томашевская (Байковская) Клавдия Александровна
Место рожденияБолхов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Болхов
Бракосочетание
Между 1893 и 1894 ст.
Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Возможно, Орел
Рождение ребёнка
11.11.1894
Дочь: Томашевская Милица Александровна
Отец ребёнка: Томашевский Александр Григорьевич
Болхов
Рождение ребёнка
01.08.1896
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Томашевский Александр Григорьевич
Болхов
Смерть
Неизвестно