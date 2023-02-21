Томашевская (Байковская) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашевская (Байковская) Клавдия Александровна

Место рождения

Болхов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байковский Александр Андреевич

Мать: Байковская Елизавета Ивановна

Болхов
Бракосочетание
Между 1893 и 1894 ст.

Муж: Томашевский Александр Григорьевич

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Возможно, Орел
Рождение ребёнка
11.11.1894

Дочь: Томашевская Милица Александровна

Отец ребёнка: Томашевский Александр Григорьевич

Болхов
Рождение ребёнка
01.08.1896

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Томашевский Александр Григорьевич

Болхов
Смерть
Неизвестно
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