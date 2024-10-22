Борх (Фон Дер) (Христофорович) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1934
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Христофорович Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1892
Рождение ребёнка
24.09.1893
Отец ребёнка: Борх (Фон Дер) Станислав – Эдвард (Эдуард)
Рождение ребёнка
13.01.1895
Дочь: (Борх, Фон Дер) Мария
Отец ребёнка: Борх (Фон Дер) Станислав – Эдвард (Эдуард)
Бракосочетание
1909
Смерть
1934