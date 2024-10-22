Борх (Фон Дер) (Христофорович) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борх (Фон Дер) (Христофорович) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Христофорович Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борх (Фон Дер) Станислав – Эдвард (Эдуард)

Рождение ребёнка
?.02.1892

Сын: Борх (Фон Дер) Юрий (Георгий-Станислав)

Отец ребёнка: Борх (Фон Дер) Станислав – Эдвард (Эдуард)

Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Борх (Фон Дер) Николай

Отец ребёнка: Борх (Фон Дер) Станислав – Эдвард (Эдуард)

Рождение ребёнка
13.01.1895

Дочь: (Борх, Фон Дер) Мария

Отец ребёнка: Борх (Фон Дер) Станислав – Эдвард (Эдуард)

Бракосочетание
1909

Муж: Борнто Александр Васильевич

Смерть
1934

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