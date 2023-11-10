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Семенова Мария Антоновна

Место рождения

Сопки, Чернянская волость, Устюженский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

20.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Антон Ермолаевич

Мать: Матрона Минина

Сопки, Чернянская волость, Устюженский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1901

Сын: Семенов Павел Семенович

Отец ребёнка: Семенов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
24.09.1916

Сын: Быстров Иван Семенович

Отец ребёнка: Семенов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Семенов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березкина Евгения Семеновна

Отец ребёнка: Семенов Семен Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Семенов Семен Михайлович

Смерть
20.05.1946
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