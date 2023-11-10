Семенова Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти20.05.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Антон Ермолаевич
Мать: Матрона Минина
Рождение ребёнка
25.01.1901
Отец ребёнка: Семенов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1916
Отец ребёнка: Семенов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Семенов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березкина Евгения Семеновна
Отец ребёнка: Семенов Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Семенов Семен Михайлович
Смерть
20.05.1946