Александрова (Малинина) Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1960
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1960
Бракосочетание
06.06.1983
Муж: не указан
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.04.1984
Сын: Александров Максим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.11.1987
Сын: Александров Станислав Владиславович
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Владислав Владиславович
Отец ребёнка: не указан