Александрова (Малинина) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександрова (Малинина) Галина Федоровна

Александрова (Малинина) Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1960

Отец: Малинин Фёдор Васильевич

Мать: Малинина Александра Васильевна

Бракосочетание
06.06.1983

Муж: не указан

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.04.1984

Сын: Александров Максим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.11.1987

Сын: Александров Станислав Владиславович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Владислав Владиславович

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close