Шалин Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалин Алексей Федорович

Шалин Алексей Федорович

avatar

Место рождения

Алексиковский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

07.11.1912

Дата смерти

19.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1912

Отец: Шалин Федор Федорович

Мать: Шалина Ольга Семеновна

Алексиковский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.03.1933

Сын: Шалин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Шустер Ида Давыдовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.01.1937

Сын: Шалин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Шустер Ида Давыдовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.06.1940

Дочь: Шалина Янина Алексеевна

Мать ребёнка: Шустер Ида Давыдовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1946

Сын: Шалин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Шалина Вера Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалина Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустер Ида Давыдовна

Смерть
19.05.1969
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close