Шалин Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения07.11.1912
Дата смерти19.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1912
Отец: Шалин Федор Федорович
Мать: Шалина Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
13.03.1933
Мать ребёнка: Шустер Ида Давыдовна
Рождение ребёнка
30.01.1937
Сын: Шалин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Шустер Ида Давыдовна
Рождение ребёнка
22.06.1940
Дочь: Шалина Янина Алексеевна
Мать ребёнка: Шустер Ида Давыдовна
Рождение ребёнка
05.02.1946
Мать ребёнка: Шалина Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалина Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шустер Ида Давыдовна
Смерть
19.05.1969