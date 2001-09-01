Галкина (Денисова) Варвара Степановна
Место рожденияЯрославская обл., Переславский район деревня Нечаевка
Дата рождения10.11.1924
Дата смерти01.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1924
Ярославская обл., Переславский район деревня Нечаевка
Бракосочетание
1952
Владимирская обл., г.Кольчугино
Рождение ребёнка
03.12.1953
Отец ребёнка: Галкин Адольф Федорович
Владимирская обл. Кольчугино
Смерть
01.09.2001
Владимирская обл., г.Кольчугино