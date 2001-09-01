Галкина (Денисова) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Денисова) Варвара Степановна

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Место рождения

Ярославская обл., Переславский район деревня Нечаевка

Дата рождения

10.11.1924

Дата смерти

01.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1924

Отец: Денисов Степан (Стефан) Александрович

Мать: Денисова Екатерина Васильевна

Ярославская обл., Переславский район деревня Нечаевка
Бракосочетание
1952

Муж: Галкин Адольф Федорович

Владимирская обл., г.Кольчугино
Рождение ребёнка
03.12.1953

Сын: Галкин Сергей Адольфович

Отец ребёнка: Галкин Адольф Федорович

Владимирская обл. Кольчугино
Смерть
01.09.2001
Владимирская обл., г.Кольчугино
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