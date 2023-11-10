Селезнев Корнелий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Корнелий Емельянович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

13.09.1854

Дата смерти

24.07.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1854

Отец: Селезнев Емельян Ильич

Мать: Селезнева Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Селезнев Алексей Корнелиевич

Мать ребёнка: Селезнев Гликерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Беляева Александра Корнелиевна

Мать ребёнка: Селезнев Гликерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.09.1883

Дочь: Чинцова Вера Корнельевна

Мать ребёнка: Селезнев Гликерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.02.1886

Дочь: Евдокия Корнельевна

Мать ребёнка: Селезнев Гликерия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнев Гликерия Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1886
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