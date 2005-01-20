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Боднарюк Виктор Николаевич

Место рождения

Должок, Чернівецька область

Дата рождения

13.04.1959

Дата смерти

20.01.2005

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1959

Отец: Боднарюк Николай Константинович

Мать: Боднарюк Гафица Ивановна

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
13.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
30.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Должок, Чернівецька область
Место жительства
Неизвестно
Должок, Чернівецька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Должок, Чернівецька область
Смерть
20.01.2005
Должок, Чернівецька область
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