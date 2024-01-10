?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гайси Монасып Улы
Отец ребёнка: Монасыб Мустаким Улы
Ширд
Рождение ребёнка
04.09.1871
Сын: Шигабутдин Гайси Улы
Отец ребёнка: Монасыб Мустаким Улы
Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)