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- Елена Романовна

Место рождения

(Горьковская область, Охтарский сельсовет)

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

20.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: - Роман -

Мать: не указана

(Горьковская область, Охтарский сельсовет)
Рождение ребёнка
08.12.1916

Сын: Смирнов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Смерть
20.04.1947
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