- Елена Романовна
Место рождения(Горьковская область, Охтарский сельсовет)
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смерти20.04.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1882 ст.
Отец: - Роман -
Мать: не указана
(Горьковская область, Охтарский сельсовет)
Рождение ребёнка
08.12.1916
Сын: Смирнов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Василий Иванович
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Смерть
20.04.1947