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Смирнова Таисья Николаевна

Место рождения

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1903 ст.

Дочь: Смирнова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлевич

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: деревни Есюково крестьянка Татьяна Михайлова Смирнова.
Рождение ребёнка
07.07.1912 ст.

Дочь: Смирнова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлевич

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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