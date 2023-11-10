Смирнова Таисья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1903 ст.
Дочь: Смирнова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлевич
Восприемник: деревни Есюково крестьянка Татьяна Михайлова Смирнова.
Рождение ребёнка
07.07.1912 ст.
Дочь: Смирнова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно