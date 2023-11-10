Наранович (Афонасьева) Параскева Романовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1885
Отец: Афонасьев Роман
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1906
Бракосочетание Екатеринослав, Бахмут, г.Константиновка Свидетели по жениху:Харьковской губернии, Изюмского уезда, Гавриловской области, деревни Богодаровой крестьяне Евсевий Васильевич Шаповалов и Ива... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1908
Сын: Наранович Николай Болеславович
Отец ребёнка: Наранович Болеслав Александрович
Крёстный мещанин г.Харькова Лукьян Симеонов Заборный Крёстная крестьянка из Харьковской губернии, Богодуховского уезда той же волости Фёкла Назаровна Шаповалова
Рождение ребёнка
14.09.1910
Дочь: Наранович Анастасия Болеславовна
Отец ребёнка: Наранович Болеслав Александрович
Крёстный: Минской губернии, Новогрудского уезда, Мирской волости Михаил Антонович Наранович Крёстная: Богодуховского уезда и волости Фёкла Назаровна Шаповалова родилась Бахмут, пос. Дмитриевский
Рождение ребёнка
28.01.1914
Сын: Наранович Симеон Болеславович
Отец ребёнка: Наранович Болеслав Александрович
Крёстный: Волынской губернии, Овручского уезда, Гладковской волости Антон Людвигович Крыжановский Изюмского уезда, Гавриловской волости Параскева Самуиловна Евфименка родился Бахмут, пос. Дмитриевский
Рождение ребёнка
08.04.1916
Сын: Наранович Валентин Болеславович
Отец ребёнка: Наранович Болеслав Александрович
Крёстные - Волынской губернии, Овручского уезда, Гладкоской волости - Антон (предположительно) Людвигович Крымановский Екатеринославская губерния, Бахмутского уезда,Казенно-Торско-Алексеевская волость... Показать все
Рождение ребёнка
1922
Сын: Наранович Владимир Болеславович
Отец ребёнка: Наранович Болеслав Александрович
Смерть
Неизвестно