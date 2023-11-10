Наранович (Афонасьева) Параскева Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наранович (Афонасьева) Параскева Романовна

Место рождения

Богдановка, Курасовская волость, Обоянский уезд

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: Афонасьев Роман

Мать: не указана

Богдановка, Курасовская волость, Обоянский уезд
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Наранович Болеслав Александрович

Бракосочетание Екатеринослав, Бахмут, г.Константиновка Свидетели по жениху:Харьковской губернии, Изюмского уезда, Гавриловской области, деревни Богодаровой крестьяне Евсевий Васильевич Шаповалов и Ива... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1908

Сын: Наранович Николай Болеславович

Отец ребёнка: Наранович Болеслав Александрович

Крёстный мещанин г.Харькова Лукьян Симеонов Заборный Крёстная крестьянка из Харьковской губернии, Богодуховского уезда той же волости Фёкла Назаровна Шаповалова
Рождение ребёнка
14.09.1910

Дочь: Наранович Анастасия Болеславовна

Отец ребёнка: Наранович Болеслав Александрович

Крёстный: Минской губернии, Новогрудского уезда, Мирской волости Михаил Антонович Наранович Крёстная: Богодуховского уезда и волости Фёкла Назаровна Шаповалова родилась Бахмут, пос. Дмитриевский
Рождение ребёнка
28.01.1914

Сын: Наранович Симеон Болеславович

Отец ребёнка: Наранович Болеслав Александрович

Крёстный: Волынской губернии, Овручского уезда, Гладковской волости Антон Людвигович Крыжановский Изюмского уезда, Гавриловской волости Параскева Самуиловна Евфименка родился Бахмут, пос. Дмитриевский
Рождение ребёнка
08.04.1916

Сын: Наранович Валентин Болеславович

Отец ребёнка: Наранович Болеслав Александрович

Крёстные - Волынской губернии, Овручского уезда, Гладкоской волости - Антон (предположительно) Людвигович Крымановский Екатеринославская губерния, Бахмутского уезда,Казенно-Торско-Алексеевская волость... Показать все
Рождение ребёнка
1922

Сын: Наранович Владимир Болеславович

Отец ребёнка: Наранович Болеслав Александрович

Смерть
Неизвестно
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