Яркин Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркин Егор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яркин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яркина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Яркина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яркина Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Яркина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яркина Ксения Егоровна

Мать ребёнка: Яркина Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яркина Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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