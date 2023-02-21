Яркин Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яркин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яркина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Яркина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яркина Варвара Егоровна
Мать ребёнка: Яркина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яркина Ксения Егоровна
Мать ребёнка: Яркина Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яркина Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно