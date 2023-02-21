Лихачёв Прокопий Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Прокопий Потапович

Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1826 и 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827

Отец: Лихачёв Потап Дмитриевич

Мать: Лихачёва Вторая жена

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Дочь: Юлиана Прокопьевна

Мать ребёнка: Лихачёва Ксения Гурьевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Васса Прокопьевна

Мать ребёнка: Лихачёва Ксения Гурьевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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