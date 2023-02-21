Лихачёв Прокопий Потапович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1826 и 1827
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827
Отец: Лихачёв Потап Дмитриевич
Мать: Лихачёва Вторая жена
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Дочь: Юлиана Прокопьевна
Мать ребёнка: Лихачёва Ксения Гурьевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Васса Прокопьевна
Мать ребёнка: Лихачёва Ксения Гурьевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно