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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Бастрыкин Андрей Нассонович
Отец ребёнка: Бастрыкин Нассон Аврамович
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Бастрыкин Нассон Аврамович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бастрыкин Антон (Исаевич)
Отец ребёнка: Бастрыкин Нассон Аврамович
Смерть
Неизвестно