Шляпин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляпин Семен

Шляпин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шляпин Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Матрена

Овсянки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сергеенкова Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Матрена

Лобово, Могилянская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шляпин Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close