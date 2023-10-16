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Востриков Павел Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Востриков Назар Иванович

Мать: Вострикова Федосья Степановна

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