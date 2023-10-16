Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Востриков Павел Назарович
Востриков Павел Назарович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Пол
Мужской
Отец
Востриков Назар Иванович
1830 г.р.
Мать
Вострикова Федосья Степановна
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Востриков Назар Иванович
Мать:
Вострикова Федосья Степановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия