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Крылов Сергей Андреевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1911 ст.

Дочь: Крылова Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Крылова Мария Ивановна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 06.07.1911 Апухлицы Параскева Сергеевна Крылова Апухлицы отец крестьянин Сергей Андреевич Крылов Апухлицы мать крестьянск... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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