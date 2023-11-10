Крылов Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1911 ст.
Дочь: Крылова Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Крылова Мария Ивановна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 06.07.1911 Апухлицы Параскева Сергеевна Крылова Апухлицы отец крестьянин Сергей Андреевич Крылов Апухлицы мать крестьянск... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно