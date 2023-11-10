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Ершов Михаил Платонович

Место рождения

Завражье, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Завражье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.02.1889 ст.

Дочь: Виноградова Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Завражье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.01.1893 ст.

Дочь: Козлова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Завражье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.09.1907 ст.

Сын: Ершов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Завражье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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