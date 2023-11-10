Ершов Михаил Платонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1889 ст.
Дочь: Виноградова Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1893 ст.
Дочь: Козлова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1907 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно