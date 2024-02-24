Петров Степан Леонтьвич (Левонтьевич)
Место рождения
Дата рождения11.06.1910
Дата смерти15.04.1992
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1910
Отец: Петров Леонтий (Левонтий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1938
Мать ребёнка: Петрова (Бирюкова) Екатерина Николаевна
Смерть
15.04.1992
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: церебральный атеросклероз инволюционный возрастного генеза