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Петров Степан Леонтьвич (Левонтьевич)

Место рождения

Ганино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

11.06.1910

Дата смерти

15.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1910

Отец: Петров Леонтий (Левонтий)

Мать: не указана

Ганино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1938

Сын: Петров Виктор Степанович

Мать ребёнка: Петрова (Бирюкова) Екатерина Николаевна

Смерть
15.04.1992
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: церебральный атеросклероз инволюционный возрастного генеза

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