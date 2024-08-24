Крыльцова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крыльцов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенкова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Романенко Яков Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Семен Яковлевич
Отец ребёнка: Романенко Яков Маркович
Бракосочетание
09.11.1880 ст.
Дмитриевская церковь
Рождение ребёнка
?.12.1887 ст.
Дочь: Романенкова Онисия Яковлевна
Отец ребёнка: Романенко Яков Маркович
Рождение ребёнка
21.03.1888 ст.
Дочь: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Романенко Яков Маркович
Рождение ребёнка
07.07.1905
Дочь: Романенкова Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Романенко Яков Маркович
Смерть
Неизвестно