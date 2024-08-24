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Крыльцова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крыльцов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенкова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Романенко Яков Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Романенко Яков Маркович

Бракосочетание
09.11.1880 ст.

Муж: Романенко Яков Маркович

Дмитриевская церковь
Рождение ребёнка
?.12.1887 ст.

Дочь: Романенкова Онисия Яковлевна

Отец ребёнка: Романенко Яков Маркович

Рождение ребёнка
21.03.1888 ст.

Дочь: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Романенко Яков Маркович

Рождение ребёнка
07.07.1905

Дочь: Романенкова Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Романенко Яков Маркович

Смерть
Неизвестно

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