Лаптев Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Егор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

1960 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1988

Отец: Лаптев Андрей Владиславович

Мать: Лаптева Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
18.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаптева Надежда Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаптева Надежда Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Надежда Сергеевна

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