Лаптев Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1988
Рождение ребёнка
18.01.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаптева Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
30.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаптева Надежда Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно