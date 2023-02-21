Косенкова Анастасия Епифанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1918
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
Неизвестно
в 23.09.1918 являлась восприемником при крещении Ладыгиной (Буханцевой) Веры Кондратьевны
Смерть
Неизвестно