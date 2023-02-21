Косенкова Анастасия Епифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенкова Анастасия Епифанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1918
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
Неизвестно
в 23.09.1918 являлась восприемником при крещении Ладыгиной (Буханцевой) Веры Кондратьевны
Смерть
Неизвестно
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