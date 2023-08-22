Легостаева ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегостаева ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Легостаева ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Левлин ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Отец ребёнка: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Левлина УЛЬЯНА ЕМЕЛЬЯНОВНА

Отец ребёнка: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1843

Сын: Левлин ТИМОФЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Отец ребёнка: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Левлина МАРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА

Отец ребёнка: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1850

Сын: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Отец ребёнка: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Левлина ДАРЬЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА

Отец ребёнка: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close