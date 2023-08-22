Легостаева ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Левлина УЛЬЯНА ЕМЕЛЬЯНОВНА
Отец ребёнка: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1843
Сын: Левлин ТИМОФЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Отец ребёнка: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Левлина МАРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА
Отец ребёнка: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1850
Сын: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Отец ребёнка: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Левлина ДАРЬЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА
Отец ребёнка: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно