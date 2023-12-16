Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти30.03.1827 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1795 ст.
Муж: Иван Кононович
Рождение ребёнка
16.04.1797 ст.
Сын: Семен Иванович
Отец ребёнка: Иван Кононович
Рождение ребёнка
07.03.1800 ст.
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кононович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сергей Иванович
Отец ребёнка: Иван Кононович
Смерть
30.03.1827 ст.