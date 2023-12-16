Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

30.03.1827 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1795 ст.

Муж: Иван Кононович

Рождение ребёнка
16.04.1797 ст.

Сын: Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван Кононович

Рождение ребёнка
07.03.1800 ст.

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кононович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иван Кононович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.03.1827 ст.
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