Ильиных Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1789 ст.

Муж: Ильиных Харитон Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.06.1790 ст.

Дочь: Марфа Харитоновна

Отец ребёнка: Ильиных Харитон Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.02.1795 ст.

Сын: Ильиных Алексей Харитонович

Отец ребёнка: Ильиных Харитон Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.07.1803 ст.

Сын: Ильиных Петр Харитонович

Отец ребёнка: Ильиных Харитон Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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