Ильиных Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1789 ст.
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.06.1790 ст.
Дочь: Марфа Харитоновна
Отец ребёнка: Ильиных Харитон Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1795 ст.
Сын: Ильиных Алексей Харитонович
Отец ребёнка: Ильиных Харитон Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1803 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Харитон Иванович