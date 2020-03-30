Найманов Анатолий Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1034
Дата смерти30.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1034
Отец: Найманов Зиновий Самойлович (Самуилович)
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Найманова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найманова Инна Анатольевна
Мать ребёнка: Найманова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Найманова Лариса
Смерть
30.03.2020