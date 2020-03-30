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Найманов Анатолий Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1034

Дата смерти

30.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1034

Отец: Найманов Зиновий Самойлович (Самуилович)

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найманова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найманова Инна Анатольевна

Мать ребёнка: Найманова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найманова Лариса

Смерть
30.03.2020
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