Агусева (Каличенко) Евдокия (Дуся) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агусев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Первый муж тёти Дуси
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первый муж тёти Дуси
Место жительства
Неизвестно
Буготак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно