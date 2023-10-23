Агусева (Каличенко) Евдокия (Дуся) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агусева (Каличенко) Евдокия (Дуся) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1907

Отец: Каличенко Яков Константинович

Мать: Марфа Матрона Матрона/Марфа/Мария ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агусев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Первый муж тёти Дуси

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первый муж тёти Дуси

Место жительства
Неизвестно
Буготак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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