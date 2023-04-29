Полушкина Пелагея Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушкина Пелагея Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Полушкин Куприян Феоктистович

Отец ребёнка: Полушкин Феоктист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушкин Александр Куприянович

Отец ребёнка: Полушкин Феоктист

Смерть
Неизвестно
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