Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1658 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Федор Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Лихачево
Рождение ребёнка
1719

Сын: Демид Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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