Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Федор Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Лихачево
Рождение ребёнка
1719
Сын: Демид Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно