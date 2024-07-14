Бурашникова Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурашникова Екатерина Егорова

Бурашникова Екатерина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Шарков Михаил

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
07.01.1852

Муж: Бурашников (Фокин) Филимон Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.12.1859

Сын: Бурашников (Фокин) Николай Филимонов

Отец ребёнка: Бурашников (Фокин) Филимон Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.04.1862

Сын: Бурашников (Фокин) Андрей Филимонов

Отец ребёнка: Бурашников (Фокин) Филимон Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.02.1870

Дочь: Бурашникова Агафья (Агафия) Филимонова

Отец ребёнка: Бурашников (Фокин) Филимон Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.05.1874

Сын: Бурашников Константин Филимонов

Отец ребёнка: Бурашников (Фокин) Филимон Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.