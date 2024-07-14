Бурашникова Екатерина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Шарков Михаил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1852
Рождение ребёнка
02.12.1859
Сын: Бурашников (Фокин) Николай Филимонов
Отец ребёнка: Бурашников (Фокин) Филимон Алексеев
Рождение ребёнка
17.04.1862
Сын: Бурашников (Фокин) Андрей Филимонов
Отец ребёнка: Бурашников (Фокин) Филимон Алексеев
Рождение ребёнка
14.02.1870
Дочь: Бурашникова Агафья (Агафия) Филимонова
Отец ребёнка: Бурашников (Фокин) Филимон Алексеев
Рождение ребёнка
18.05.1874
Сын: Бурашников Константин Филимонов
Отец ребёнка: Бурашников (Фокин) Филимон Алексеев
Смерть
Неизвестно